В Волгограде ночной «извозчик» осужден за разбойное нападение на пассажира





Волгоградец проведет 1 год 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за то, что ограбил и избил пассажира. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Тракторозаводского районного суда Волгограда, мужчина занимался частным извозом и ночью 26 августа 2017 года подвозил пассажира из Дзержинского в Тракторозаводский район. В пути таксист решил ограбить своего пассажира. Он остановил машину в безлюдном месте и избил несчастного. При этом он похитил у пассажира телефон стоимостью 11 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, водительское удостоверение и банковскую карту. Позднее травмы, которые нанес таксист, были оценены как причинившие средний тяжести вред здоровью.

В суде ночной разбойник пытался добиться переквалификации его действий на самоуправство с применением насилия. Но эти «аргументы» суд не принял. Подсудимый был взят под стражу сразу после оглашения приговора. Вердикт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



