На волгоградском заводе «Красный Октябрь» остановлено производство





На ВМК «Красный Октябрь» накануне поздно вечером было остановлено производство. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сегодня заявил журналистам директор по производству меткомбината Сергей Марченко. Он пояснил, что последний стан был остановлен в 22-30. Сделано это было, по его словам, «по решению руководства». В настоящий момент, сообщил Сергей Марченко, «идет наведение порядка». Позднее он пояснил, что производство было остановлено в связи с объявлением процедуры банкротства. Между тем, рабочие предприятия на работу сегодня вышли. Но цеха, по наблюдениям журналистов, полупустые. Рабочие рассказали, что ждут зарплату, которая должна быть на следующей неделе - 15 ноября. Долгов по зарплате перед ними нет. Численность работников предприятия составляет на сегодняшний день 3250 человек.









Напомним, накануне арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом металлургический комбинат (ВМК) "Красный Октябрь" по итогам рассмотрения результатов процедуры наблюдения, введенной в марте этого года по иску от налоговой инспекции из-за долгов на 600 млн рублей. Суд также ввел процедуру конкурсного наблюдения на 6 месяцев. Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с конкурсным управляющим Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь». Сегодня решением суда им определен Сергей Харченко.









Глава региона отметил, что администрация Волгоградской области на протяжении значительного времени следит за ситуацией на ВМК «Красный Октябрь». «Можете рассчитывать на меня, на поддержку администрации Волгоградской области в решении этих задач. Уверен, что в ходе сегодняшних консультаций и встреч мы выработаем ряд совместных решений, которые будут выполняться, чтобы стабилизировать ситуацию. Основные задачи — оздоровить предприятие и развивать его дальше», — сказал Андрей Бочаров.

Напомним, сегодня на площадке «Красного Октября» состоится встреча губернатора Волгоградской области с работниками завода — накануне представители предприятия поддержали предложение главы региона о проведении открытого диалога с коллективом в расширенном составе. Рабочие признались, что очень ждут этой встречи.

Справка. Заявление о банкротстве комбината подавала в суд компания Red October International S. A. (Швейцария), которая владеет 100% акций ВМК. В апреле 2017 года в деле о банкротстве между "Красным Октябрем" и Альфа-банком было заключено мировое соглашение. Однако уже осенью того же года иск о банкротстве к предприятию предъявила инспекции ФНС №2 по Волгоградской области.

Владельцем ВМК "Красный Октябрь" является Дмитрий Герасименко. Ему предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал Герасименко. Кроме того, он объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. Известно, что Герасименко скрывается от российского правосудия за границей.











