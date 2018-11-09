



Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду совместно со следователями и коллегами из регионального управления ФСБ выявили факт незаконного предпринимательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, шестеро участников организованной группы осуществляли предпринимательскую деятельность по добыче песка без лицензии на самовольно разработанных песчаных карьерах, расположенных в Кировском и Советском районе Волгограда.

Подозреваемые были задержаны с поличным при силовой поддержке бойцов Росгвардии на местах незаконной деятельности. С территории песчаных карьеров изъяты 2 экскаватора и 10 грузовых автомобилей, на которых вывозился добытый песок. В отношении подозреваемых следователями следственной части Управления МВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».









В ходе обысков по местам жительства фигурантов, а также двух офисах коммерческих организаций, осуществляющих закупку незаконно добытого песка, полицейские изъяли денежные средства, бухгалтерскую документацию и черновые записи, свидетельствующие о суммах извлеченного дохода.