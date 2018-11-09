Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Происшествия 09.11.2018 09:03
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09.11.2018 09:03



Рейсовый автобус, следующий по маршруту "Елань-Камышин", перевернулся на автодороге в Котовском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, пострадали два пассажира.
По предварительным данным, водитель из камышинской автоколонны №1733, управляя автобусом "Mercedes-Benz", не справился с управлением на повороте дороги и совершил опрокидывание в левый кювет по ходу движения. Авария произошла в трех километрах от с. Коростино. В больницу была доставлена 21-летняя пассажирка с диагнозом "неразвивающаяся беременность" и  54-летняя женщина с переломом лучевой кости. Всего в автобусе, где 47 мест, в момент ДТП находилось 12 пассажиров. ГАИ проводит проверку.

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