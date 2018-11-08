В Волгоградской области нашлось немного денег для жителей аварийных домов





Пятьдесят семь миллионов рублей заложили в бюджете будущего года на переселение граждан из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградскую облдуму, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании профильного комитета регпарламента в рамках рассмотрения проекта закона об областном бюджете на следующий год.









Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в регионе 14050 человек проживают в домах, признанных аварийными. Ветхих жилых зданий, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в Волгоградской области насчитывается 433. Большая часть из них находится в областном центре – 354. В городе-герое в опасном жилье ютятся 12477 человек. Федеральная программа переселения из аварийного жилья по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, закончила свое действие в 2017 году. Однако недавно власти страны заявили о готовности ее возобновить со следующего года.



