В Волгоградской области нашлось немного денег для жителей аварийных домов

Общество 08.11.2018 16:14
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08.11.2018 16:14
Пятьдесят семь миллионов рублей заложили в бюджете будущего года на переселение граждан из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградскую облдуму, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании профильного комитета регпарламента в рамках рассмотрения проекта закона об областном бюджете на следующий год.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в регионе 14050 человек проживают в домах, признанных аварийными. Ветхих жилых зданий, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в Волгоградской области насчитывается 433. Большая часть из них находится в областном центре – 354. В городе-герое в опасном жилье ютятся 12477 человек. Федеральная программа переселения из аварийного жилья по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, закончила свое действие в 2017 году. Однако недавно власти страны заявили о готовности ее возобновить со следующего года.
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