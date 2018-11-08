Общество

В Волгоградской области начато расследование по исчезновению самолетов и вертолетов

Общество 08.11.2018 13:42
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08.11.2018 13:42


Учебный корпус парашютно-десантной подготовки в ближайшее время будет смонтирован на базе авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" в Среднеахтубинском районе области. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров в ходе выездного совещания. Глава региона поставил своим подчиненным ряд задач по развитию авиационного спортклуба "Юный ястреб". 

Информагентство ранее уже сообщало о том, что аэродром в Среднахтубинском районе Волгоградской области находится в заброшенном состоянии. В госучреждении, которое владеет частью земли этой территории, нет достаточной техники и оборудования для реализации государственного задания. Так, например, даже прыжки с парашютом здесь вынуждены отрабатывать… на земле.

По мнению нового руководства регионального отделения ДОСААФ, это стало следствием процессов, которые происходили в середине 2000-х годов и были связаны с "растаскиванием" государственной земли, а также имущества ДОСААФ. "Высота 102" подробно рассказывало об этом в своем расследовании (смотреть здесь).
Авиационный спортклуб "Юный ястреб" не без труда отстоял в суде целостность земли аэродрома. Судебные тяжбы шли за территорию площадью около 100 гектаров. На эти земли претендовала структура с созвучным названием – автономная некоммерческая организация "Авиационно-технический спортивный клуб "Ястреб".  
Сегодня в ходе совещания было отмечено, что удалось закрепить имущество клуба и землю за государством, часть ее вернуть в госсобственность, поскольку она была незаконно отчуждена под строительство коттеджей.
Губернатор поставил задачу разобраться в ситуации с техникой, ранее принадлежащей авиаклубу и ДОСААФ, дать правовую оценку действиям прежних руководителей этих организаций. Уже инициировано расследование по поводу исчезновения самолетов, вертолетов, автомобилей клуба. Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало об исчезновении с территории аэродрома 24 самолетов и вертолетов. Часть техники новому руководству волгоградского отделения ДОСААФ удалось найти в других регионах - она использовалась в коммерческих целях. 

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