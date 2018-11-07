Борьба с коррупцией 07.11.2018 16:52
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07.11.2018 16:52
Один миллион рублей штрафа наложен мировым судьей на ООО "Домоуправление-25" за коррупционное правонарушение. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, привлечение данной УК к административной ответственности было инициировано прокуратурой Волгограда. Так, в рамках расследования уголовного дела в отношении главного специалиста инспекционного отдела "Жилищная инспекция Волгограда" было установлено, что в октябре 2016 года руководитель ООО "Домоуправление-25" передал указанному должностному лицу через посредника взятку в размере 5 тысяч рублей за формальную проверку технического состояния многоквартирных домов и неуказание в актах всех выявленных нарушений. За мелкое взяточничество (ст.291.1 УК РФ) чиновник осужден к наказанию в виде штрафа.
Уголовное дело в отношении руководителя ООО "Домоуправление-25" прекращено в связи деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступления.
В соответствии с положениями Федерального закона "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо, пояснила Черединина.
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