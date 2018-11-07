В Волгоградской области вынесли приговор лжепедиатру





Сегодня бывший врач «Ленинской центральной больницы» была признанна виновной в использовании поддельного диплома — часть 3 статья 327 УК РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областной прокуратуры, работать в больнице лжеврач начала с августа прошлого года. Именно тогда она предоставила в отдел кадров медучреждения диплом Российского Университета дружбы народов по специальности «лечебное дело». Разоблачить мошенницу смогли не без помощи обычных пациентов. От людей поступило множество жалоб на неправильное диагностирование и лечение. В результате сотрудники прокуратуры Ленинского района сделали запрос в РУДН и узнали, что мошенница никогда не училась в этом вузе. По счастливой случайности от такого"врачевания" никто серьезно не пострадал.

Сейчас лжедоктору назначили 250 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.