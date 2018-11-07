Экология

Волгоградский "Красный Октябрь" умолчал про вредные выбросы

Экология 07.11.2018 12:57
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07.11.2018 12:57


Два постановления о возбуждении административных производств за нарушения требований природоохранного законодательства вынесены в отношении АО "ВМК "Красный Октябрь». Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская.
За несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1 КоАП РФ) "Красному Октябрю" грозят крупные штрафы. 
Установлено, что предприятием не направлялся на согласование в контролирующий орган план мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Не утверждены хозяйствующим субъектом паспорта газоочистных установок. Отсутствует регистрационный номер газоочистных установок и сведения о должностном лице, ответственном за их эксплуатацию.
В адрес руководителя предприятия направлены представления об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.
Напомним, что летом этого года на "Красном Октябре" приступили к работам по установке газоочистки, которая должна нейтрализовать выбросы предприятия. Оранжевых облаков над заводом в последнее время не наблюдается, однако волгоградцы неоднократно жаловались в редакцию информагентства на то, что предприятие продолжает делать выбросы, но исключительно в ночное время.

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