В Волгоградской области сотрудник колонии ответит за "связь" с заключенным

Расследования 06.11.2018 16:56
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06.11.2018 16:56
В Волгограде сотрудник ФСИН и заключённый предстанут перед судом за дачу взятки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сотрудник исправительного учреждения с апреля по июль 2017 года за материальное награждение доставлял осуждённому запрещённые предметы – сотовые телефоны, зарядные устройства, игральные карты. За это сотрудник ФСИН получил свыше 50 тысяч рублей. Обвиняемые вину свою признали полностью, сейчас им грозит до 8 лет лишения свободы. Сотрудник уволен по дискредитирующим основаниям. Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Волжскому СУ СК России по Волгоградской области.
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