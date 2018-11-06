Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о молодежи

Федеральные новости 06.11.2018 14:44
318 2
06.11.2018 14:44
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от должности на время проверки, вызванной ее высказываниями на встрече с волонтерами молодежных организаций.
Там Глацких заявила, что "государство ничего не должно детям" и упрекнула молодежь в том, что у них складывается обратное представление. Чиновница также сказала, что о детях должны прежде всего заботиться их родители, а не власти, потому что "государство не просило" граждан никого рожать.
"Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба: меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников. Вам государство ничего не должно, вы должны сделать все сами", — сказала она.
Позже Глацких извинилась за эти высказывания, а также попыталась прояснить свой посыл. По ее словам, залогом развития молодежи является семья, а государство — "лишь помощник в этом вопросе".
Чиновница также посетовала, что властям нелегко организовывать мероприятия и финансировать проекты для молодежи. Кроме того, как заявила Глацких, служащим государственного и муниципального уровня приходится делать это за "трехкопеечные зарплаты".
При этом в прошлом году Ольга Глацких заработала 1,525 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона. Годом ранее годовой доход госслужащей составил 4,25 миллиона рублей. На этой должности чиновница работала с 2016 года.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание подопечной некорректным и пообещал детально разобраться в ситуации. По его словам, необходимо понять, "имела ли место ошибка, оговорка", или же чиновница выразила личную продуманную позицию. Куйвашев также заявил, что поддержка семьи, детей и молодежи входит в приоритеты работы краевого правительства.
"Государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — сказал глава региона.
В свердловском отделении "Единой России" тоже планируют разобраться в ситуации с учетом контекста высказывания чиновницы.
"Позиция партии целиком и полностью наоборот: мы всегда выступали за то, что государство должно поддерживать маленьких россиян, семьи, рождение детей. <…> C теми фразами, которые были высказаны Ольгой Глацких, мы в корне не согласны", — заявил РИА Новости пресс-секретарь регионального отделения партии Максим Бестфатер.
Реклама
Популярное по теме
17.10.2018 15:53
12430 18
27.10.2018 09:37
4543 0
29.10.2018 11:34
6259 1
В России оптовые цены на топливо заморозят до конца года01.11.2018 15:09
Федеральные новости 01.11.2018 15:09
805 2 Обсудить
Россия ввела контрмеры в ответ на санкции Украины01.11.2018 14:52
Федеральные новости 01.11.2018 14:52
999 0 Обсудить
В Волгоградскую область направляется десант из Кремля29.10.2018 11:34
Федеральные новости 29.10.2018 11:34
6259 1 Обсудить
Штаб губернатора Волгоградской области в Москве назвали «блестящим»27.10.2018 09:37
Федеральные новости 27.10.2018 09:37
4543 0 Обсудить
Президент России на форуме «Деловой России» призвал «избавить компании от вороха бумаг»24.10.2018 10:03
Федеральные новости 24.10.2018 10:03
1172 0 Обсудить
Почта России пресекла деятельность группы преступников, совершавших кражи посылок22.10.2018 16:32
Федеральные новости 22.10.2018 16:32
1786 0 Обсудить
Не теракт: массовое убийство подростков в Керчи устроил студент 4 курса17.10.2018 15:53
Федеральные новости 17.10.2018 15:53
12430 18 Обсудить
ЧМ-2018 принес российской экономике 952 миллиарда рублей16.10.2018 16:04
Федеральные новости 16.10.2018 16:04
1335 0 Обсудить
Счетная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в 2019 году15.10.2018 17:58
Федеральные новости 15.10.2018 17:58
1260 0 Обсудить
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей07.10.2018 12:21
Федеральные новости 07.10.2018 12:21
1834 0 Обсудить
Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста03.10.2018 20:15
Федеральные новости 03.10.2018 20:15
9195 10 Обсудить
Россияне назвали год наступления старости03.10.2018 11:09
Федеральные новости 03.10.2018 11:09
2610 6 Обсудить
В России изменяются правила доставки пациентов бригадами скорой помощи02.10.2018 15:59
Федеральные новости 02.10.2018 15:59
1247 0 Обсудить
Кудрин заявил о высоком уровне бедности в РФ27.09.2018 12:03
Федеральные новости 27.09.2018 12:03
1638 2 Обсудить
СМИ прогнозируют новую волну отставок десяти губернаторов27.09.2018 10:36
Федеральные новости 27.09.2018 10:36
3922 6 Обсудить
Реклама