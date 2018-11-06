Федеральные новости

Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о молодежи

Федеральные новости 06.11.2018 14:44
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06.11.2018 14:44


МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от должности на время проверки, вызванной ее высказываниями на встрече с волонтерами молодежных организаций.
Там Глацких заявила, что "государство ничего не должно детям" и упрекнула молодежь в том, что у них складывается обратное представление. Чиновница также сказала, что о детях должны прежде всего заботиться их родители, а не власти, потому что "государство не просило" граждан никого рожать.
"Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба: меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников. Вам государство ничего не должно, вы должны сделать все сами", — сказала она.
Позже Глацких извинилась за эти высказывания, а также попыталась прояснить свой посыл. По ее словам, залогом развития молодежи является семья, а государство — "лишь помощник в этом вопросе".
Чиновница также посетовала, что властям нелегко организовывать мероприятия и финансировать проекты для молодежи. Кроме того, как заявила Глацких, служащим государственного и муниципального уровня приходится делать это за "трехкопеечные зарплаты". 
При этом в прошлом году Ольга Глацких заработала 1,525 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона. Годом ранее годовой доход госслужащей составил 4,25 миллиона рублей. На этой должности чиновница работала с 2016 года.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание подопечной некорректным и пообещал детально разобраться в ситуации. По его словам, необходимо понять, "имела ли место ошибка, оговорка", или же чиновница выразила личную продуманную позицию. Куйвашев также заявил, что поддержка семьи, детей и молодежи входит в приоритеты работы краевого правительства.
"Государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — сказал глава региона.
В свердловском отделении "Единой России" тоже планируют разобраться в ситуации с учетом контекста высказывания чиновницы.
"Позиция партии целиком и полностью наоборот: мы всегда выступали за то, что государство должно поддерживать маленьких россиян, семьи, рождение детей. <…> C теми фразами, которые были высказаны Ольгой Глацких, мы в корне не согласны", — заявил РИА Новости пресс-секретарь регионального отделения партии Максим Бестфатер.

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