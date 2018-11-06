Волгоградцы хотят повернуть время вспять

Аналитика 06.11.2018 16:04
4572 69
06.11.2018 16:04
Больше недели волгоградцы живут по новому времени – теперь мы на час опережаем Москву. За это время каждый смог ощутить на себе плюсы и минусы перехода в другой часовой пояс. Корреспонденты ИА «Высота 102» узнали, кто доволен нововведением, а кто мечтает вернуть все, как было. Подробности – в видеосюжете.
Реклама
Популярное по теме
23.10.2018 20:00
30325 2
24.10.2018 20:02
36630 12
19.10.2018 20:00
31082 2
За площади ЦУМа в Волгограде началась негласная борьба06.11.2018 20:00
Жители Волгоградской области тратят меньше всех в ЮФО на продуктовый минимум06.11.2018 11:46
Жители Волгограда рады трем дням выходных по поводу малознакомого праздника02.11.2018 19:49
В Волгоградской области больше торгуют, чем производят02.11.2018 12:36
Защитить свое жилье: все, что нужно знать о страховании имущества и ответственности перед третьими лицами02.11.2018 09:16
Хоть в палатках ночуйте: губернатор Волгоградской области конкретно поговорил со строителями моста через Ахтубу01.11.2018 19:56
В Волгоградской области больше всего подорожали квартиры в типовых новостройках01.11.2018 15:18
В Волгограде хромает демография01.11.2018 11:08
Городское хозяйство сидеть не дает: глава Волгограда покинул кабинет31.10.2018 20:01
Вперед к смерти: в Волгограде пассажирский автобус сняли с рейса в последнюю минуту30.10.2018 20:06
Поджигатель машин в Волгограде поклялся больше не пить29.10.2018 20:13
В Волгограде УК обрекли горожан на холода26.10.2018 20:02
А вдруг опять: жители Волгограда пристально следят за скандальным склоном у стадиона ЧМ-201825.10.2018 21:56
В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов24.10.2018 20:02
В Волгограде юные пионеры и вечно молодые комсомольцы «зажгли» в музее23.10.2018 20:00
Реклама