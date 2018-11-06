Волгоградцы хотят повернуть время вспять





Больше недели волгоградцы живут по новому времени – теперь мы на час опережаем Москву. За это время каждый смог ощутить на себе плюсы и минусы перехода в другой часовой пояс. Корреспонденты ИА «Высота 102» узнали, кто доволен нововведением, а кто мечтает вернуть все, как было. Подробности – в видеосюжете.