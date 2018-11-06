Происшествия

В центре Волгограда тушат пожар в частной бане

Происшествия 06.11.2018 13:24
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06.11.2018 13:24


Частная баня загорелась сегодня в Центральном районе Волгограда. Как сообщает корр. ИА "Высота 102" , пожар вспыхнул на территории частного сектора на улице Рокоссовского. Пожарные расчеты выехали к месту происшествия в 12.48. По словам владельца строения, пожар начался после того, как он затопил баню. О причинах возгорания пока ничего не известно. На данный момент пожар удалось локализовать. Проводится проливка конструкций.

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