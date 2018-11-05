



В тяжелом состоянии доставлен в больницу водитель автомобиля «Mercedes-Benz», которого спасли из горящего автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло на 63 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Калачевском районе. 32-летний водитель иномарки не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, где Mercedes загорелся. Возгорание было ликвидировано.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 8 ДТП, в которых один человек погиб и 8 пострадали.



