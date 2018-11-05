Пустующее здание Центрального универмага в Волгограде сегодня посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе со своими заместителями, сообщает корр. ИА «Высота 102». «Ничего себе!», - это было первое, что сказал губернатор, оказавшись внутри легендарного строения, которое за долгие годы простоя сильно обветшало. Глава региона сообщил всем его сопровождавшим, что в волгоградском универмаге еще ни разу не был и поэтому намерен осмотреть все досконально.
Общество 05.11.2018 11:28
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05.11.2018 11:28
Масштаб разрушений внутренних помещений ЦУМа пока не ясен - никаких исследований с участием специалистов не проводилось. Неизвестно и дальнейшее назначение здания. Этот вопрос еще будет активно обсуждаться, в том числе с участием общественности. Пока звучат предложения сделать из обширных помещений универмага некое многофункциональное пространство с торговым, досуговым и музейным назначением.
Поднявшись на верхний этаж ЦУМа Андрей Бочаров отметил отличный вид, который открывается из окон и высказался за обустройство смотровых площадок. Также губернатор предложил всем подчиненным подумать, как сделать так, чтобы вход в музей "Память" был из центральной части универмага, а не со двора. "А то гости Волгограда не сразу находят место, где был пленен фельдмаршал Паулюс".
Андрей Бочаров заявил, что продавать ЦУМ никто не собирается - объект останется в собственности области. "Не для того мы за это здание боролись, чтобы кому-то реализовывать. ЦУМ должен жить",- уверенно сказал губернатор.
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", о необходимости вернуть волгоградскому ЦУМу жизнь Андрей Бочаров заявлял еще в мае 2014 года. Затем, в 2015 году, был запущен непростой механизм передачи здания универмага из федеральной собственности (ЦУМ находился в ведении Росимущества) в собственность региона. Процесс сопровождался многочисленными судебными тяжбами, предметом которых являлись спорные помещения в сомнительной собственности сторонних лиц.
Зданию ЦУМа пришлось пережить несколько лет запустения, после того как отсюда «попросили» съехать торговцев – арендаторов. Помещения были отрезаны от электричества, не отапливались и постепенно ветшали. То, что здание универмага довели до такого состояния, явилось итогом непродуманных действий, инициированных при бывшем губернаторе региона Анатолии Бровко. Лишь в 2017 году в бюджете Волгоградской области были запланированы средства на возобновление отопления ЦУМа.
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