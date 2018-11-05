Общество

«Ничего себе!»: Волгоградский ЦУМ впервые распахнул двери для губернатора и его команды

Общество 05.11.2018 11:28
4040 0
05.11.2018 11:28


Пустующее здание Центрального универмага в Волгограде сегодня посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе со своими заместителями, сообщает корр. ИА «Высота 102». «Ничего себе!», - это было первое, что сказал губернатор, оказавшись внутри легендарного строения, которое за долгие годы простоя сильно обветшало. Глава региона сообщил всем его сопровождавшим, что в волгоградском универмаге еще ни разу не был и поэтому намерен осмотреть все досконально. 
 

Масштаб разрушений внутренних помещений ЦУМа пока не ясен - никаких исследований с участием специалистов не проводилось. Неизвестно и дальнейшее назначение здания. Этот вопрос еще будет активно обсуждаться, в том числе с участием общественности. Пока звучат предложения сделать из обширных помещений универмага некое многофункциональное пространство с торговым, досуговым и музейным назначением.  

 
Поднявшись на верхний этаж ЦУМа Андрей Бочаров отметил отличный вид, который открывается из окон и высказался за обустройство смотровых площадок. Также губернатор предложил всем подчиненным подумать, как сделать так, чтобы вход в музей "Память" был из центральной части универмага, а не со двора. "А то гости Волгограда не сразу находят место, где был пленен фельдмаршал Паулюс".
Андрей Бочаров заявил, что продавать ЦУМ никто не собирается - объект останется в собственности области. "Не для того мы за это здание боролись, чтобы кому-то реализовывать. ЦУМ должен жить",- уверенно сказал губернатор.
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", о необходимости вернуть волгоградскому ЦУМу жизнь Андрей Бочаров заявлял еще в мае 2014 года. Затем, в 2015 году, был запущен непростой механизм передачи здания универмага из федеральной собственности (ЦУМ находился в ведении Росимущества) в собственность региона. Процесс сопровождался многочисленными судебными тяжбами, предметом которых являлись спорные помещения в сомнительной собственности сторонних лиц. 
Зданию ЦУМа пришлось пережить несколько лет запустения, после того как отсюда «попросили» съехать торговцев – арендаторов. Помещения были отрезаны от электричества, не отапливались и постепенно ветшали. То, что здание универмага довели до такого состояния, явилось итогом непродуманных действий, инициированных при бывшем губернаторе региона Анатолии Бровко. Лишь в 2017 году в бюджете Волгоградской области были запланированы средства на возобновление отопления ЦУМа.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта
14.10.2018 17:07
32226 29
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»
07.10.2018 16:59
27396 4
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри
06.10.2018 21:55
27585 0
Общество
05.11.2018 13:12
Общество 05.11.2018 13:12
641 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.11.2018 12:09
Общество 05.11.2018 12:09
601 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.11.2018 15:55
Общество 04.11.2018 15:55
2035 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.11.2018 14:01
Общество 04.11.2018 14:01
3045 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.11.2018 10:01
Общество 04.11.2018 10:01
3335 9 Обсудить

0
Далее
Общество
03.11.2018 10:10
Общество 03.11.2018 10:10
5113 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.11.2018 18:36
Общество 02.11.2018 18:36
4924 4 Обсудить

0
Далее
Общество
02.11.2018 16:06
Общество 02.11.2018 16:06
8192 7 Обсудить

0
Далее
Общество
02.11.2018 15:29
Общество 02.11.2018 15:29
2480 12 Обсудить

0
Далее
Общество
02.11.2018 14:13
Общество 02.11.2018 14:13
4592 8 Обсудить

0
Далее
Общество
02.11.2018 11:38
Общество 02.11.2018 11:38
23682 1 Обсудить

0
Далее
Общество
01.11.2018 19:54
Общество 01.11.2018 19:54
6711 2 Обсудить

0
Далее
Общество
01.11.2018 17:29
Общество 01.11.2018 17:29
3710 1 Обсудить

0
Далее
Общество
01.11.2018 16:50
Общество 01.11.2018 16:50
1799 3 Обсудить

0
Далее
Общество
01.11.2018 16:47
Общество 01.11.2018 16:47
3462 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:12
В Волгограде жильцы дома ходят в туалет с зонтикомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Волгоградское бездорожье: зрелищные гонки стартовали на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:09
В пустующем здании волгоградского ЦУМа «прописались» театральные куклыСмотреть фотографии
11:28
«Ничего себе!»: Волгоградский ЦУМ впервые распахнул двери для губернатора и его командыСмотреть фотографии
11:15
Водитель чудом спасся из горящего Mercedes на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Волгоградскую область изучат на предмет затопления за 25 миллионов рублейСмотреть фотографии
08:39
Работы в канализационном колодце обернулись тяжелым отравлением двух мужчин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
Два человека погибли во время пожара в частном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
Установлена причина смерти 4-летнего мальчика из Михайловки Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступленияСмотреть фотографии
16:58
В День народного единства волгоградцы "заряжали" в танце дружбы и добраСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
В Волгограде будущие кондитеры и мебельщики готовы штурмовать Национальный чемпионат профмастерстваСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде подняли четыре главных колокола на звоницу храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО) Смотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области для поиска глухонемого мальчика задействуют водолазовСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области пока не нашли пропавшего мальчикаСмотреть фотографии
10:04
Волгоградский «Ротор» проиграл во Владивостоке "Лучу" по пенальтиСмотреть фотографии
10:01
«Минин и Пожарский – создатели азбуки»: Волгоградцы пофантазировали на тему истории Дня народного единстваCмотреть видео
22:42
В Волгоградской области пропавший глухонемой мальчик мог уйти за километры от своего домаСмотреть фотографии
19:40
В Волгограде на турнире памяти погибших сотрудников ФСБ школьники показали успехи в кудоСмотреть фотографии
18:27
Замгендиректора волгоградского оборонного предприятия «Титан-Баррикады» арестован на 2 месяцаСмотреть фотографии
17:11
Первый в истории Волгограда матч мировой лиги по водному поло завершился победой сборной РоссииСмотреть фотографии
16:18
Экс-депутат призналась, что нечестным путем стала самой богатой дамой в Волгоградской гордумеСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде иномарка врезалась в столб из-за ошибки водителяСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде на оборонном предприятии «Титан-Баррикады» вновь выявлено крупное хищениеСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области задержали пьяных угонщиковСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде расскажут истории разбитых и счастливых сердецСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области коллекторы заберут у должников 1,5 миллиарда рублей за капремонтСмотреть фотографии
10:00
«Сломал все, что можно»: В Волгоградской больнице врачи спасают пилота, упавшего с самодельным дельтопланом
19:49
Жители Волгограда рады трем дням выходных по поводу малознакомого праздника Cмотреть видео
Реклама
Реклама
 