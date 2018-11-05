



Пустующее здание Центрального универмага в Волгограде сегодня посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе со своими заместителями, сообщает корр. ИА «Высота 102». «Ничего себе!», - это было первое, что сказал губернатор, оказавшись внутри легендарного строения, которое за долгие годы простоя сильно обветшало. Глава региона сообщил всем его сопровождавшим, что в волгоградском универмаге еще ни разу не был и поэтому намерен осмотреть все досконально.







Масштаб разрушений внутренних помещений ЦУМа пока не ясен - никаких исследований с участием специалистов не проводилось. Неизвестно и дальнейшее назначение здания. Этот вопрос еще будет активно обсуждаться, в том числе с участием общественности. Пока звучат предложения сделать из обширных помещений универмага некое многофункциональное пространство с торговым, досуговым и музейным назначением.





Поднявшись на верхний этаж ЦУМа Андрей Бочаров отметил отличный вид, который открывается из окон и высказался за обустройство смотровых площадок. Также губернатор предложил всем подчиненным подумать, как сделать так, чтобы вход в музей "Память" был из центральной части универмага, а не со двора. "А то гости Волгограда не сразу находят место, где был пленен фельдмаршал Паулюс".

Андрей Бочаров заявил, что продавать ЦУМ никто не собирается - объект останется в собственности области. "Не для того мы за это здание боролись, чтобы кому-то реализовывать. ЦУМ должен жить",- уверенно сказал губернатор.