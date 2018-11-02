Директор турагентства в Волгоградской области стала фигурантом уголовного дела за обман клиентов

Расследования 02.11.2018 17:28
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02.11.2018 17:28
В отношении директора туристической фирмы "Русские традиции" возбудили дело по статье 159 п 4 УК РФ - «Мошенничество». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина обманула 8 человек и присвоила таким образом себе свыше одного миллиона рублей. Теперь директору «Русских традиций» грозит до 10 лет лишения свободы. В течении сентября — октября в полицию поступило не одно заявление от пострадавших. Люди оплатили свои путевки, но взамен не только не поехали на запланированный отдых, но и потеряли деньги. Сумма ущерба некоторых граждан доходила до нескольких сотен тысяч рублей. Потерпевшие также обращались с гражданско-правовыми исками в суд. Накануне состоялось первое заседание по одному из исков, на которое директор турфирмы не явилась.
Повтор сюжета о "работе" "Русских традиций" от 19 октября 2018 года.
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