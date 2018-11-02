Аналитика

Жители Волгограда рады трем дням выходных по поводу малознакомого праздника

Аналитика 02.11.2018 19:49
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02.11.2018 19:49



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Волгоградская область вместе со всей Россией готовится отпраздновать День народного единства, губернатор и руководители национальных диаспор встретились в администрации области и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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