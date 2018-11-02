Жители Волгограда рады трем дням выходных по поводу малознакомого праздника







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Волгоградская область вместе со всей Россией готовится отпраздновать День народного единства, губернатор и руководители национальных диаспор встретились в администрации области и другие темы дня.

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