



В Волгограде при поддержке Сбербанка в рамках Всероссийской недели сбережений , организованной Минфином РФ и Всемирным банком "Содействие повышению финансовой грамотности и развитию программ финансового образования в РФ", проходит финансовый квест для молодёжи. Всего в сити-квесте «Финансовый навигатор», целью которого является повышение грамотности молодёжи, принимают участие 4 города: Москва, Казань, Волгоград и Владивосток.

Как сообщает ИА «Высота 102», в филиале Сбербанка на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской сегодня очень оживлённо. Команды старшеклассников выполняют задания квеста: пытаются взять кредит на образовательные и потребительские цели. Сотрудники банка подробно объясняют, кому и какой кредит доступен, на какой срок, озвучивают суммы к оплате.

Как объяснили информагентству разработчики квеста — сотрудники компании "Квестигра" и экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, суть игры очень проста. Ребята вживаются в роль финансовых консультантов и пытаются решить серьёзные вопросы различных категорий граждан.

«Сегодня они побывают в Сбербанке, где условный студент, поступивший в вуз, выясняет, доступны ли ему и на каких условиях кредиты. Кроме этого, им, к примеру, предстоит в магазине «решить проблему» экономии средств пенсионера, а в МФЦ— «легализовать» прибывшего по контракту в Волгоград футболиста. Задания очень интересны, надеемся, что они с ними справятся», — рассказала организатор игры Марина Толстель, кандидат экономических наук, доцент, эксперт ФСМЦ МГУ имени М.В. Ломоносова.

В волгоградском квесте участвуют 10 команд по 6 человек. Ребята — учащиеся 10-11-х классов и уже имеют базовую подготовку. Помогают в организации игры и советники — студенты волгоградских вузов. Они следят за тем, чтобы участники оперативно прошли все этапы.

По словам студента ВолГУ Дмитрия Анисимова, именно участие в школьные годы в подобных играх и помогло ему определиться с экономическим направлением в выборе будущей профессии. «Думаю, со всеми заданиями ребята успешно справятся и эти знания будут развивать в дальнейшем», — считает Дмитрий.

«Участники грамотные, задают очень актуальные вопросы. Сегодня на примере банковских продуктов они узнали, как правильно распорядиться личными финансами, куда обратиться за консультацией и стоит ли брать кредиты. Знания, которые они получили сегодня, наверняка пригодятся в будущем», — отмечает консультант квеста, сотрудница Сбербанка Кристина. Ученики гимназии №3, стремительно убегая на следующий этап, поделились, что с первым, «банковским», заданием справились успешно.

«Сбербанк всегда уделяет особое внимание повышению финансовой грамотности молодёжи. Сегодня эта тема как никогда актуальна, и её необходимо освещать в доступной и понятной форме», — отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

Справка. Сбербанк активно сотрудничает с Минфином по различным проектам в области финансовой грамотности, в том числе не первый год поддерживает «Недели сбережений». В прошлом году с помощью Сбербанка о проекте узнало более 1,5 млн человек, мероприятия с участием сотрудников банка прошли в 84 регионах России. По итогам 2017 года Сбербанк был признан Минфином лучшим партнером проекта за наибольший охват мероприятиями.







