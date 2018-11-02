Экономика

«Сады Придонья» получили одобрение диетологов и нутрициологов

Экономика 02.11.2018 15:42
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02.11.2018 15:42


Компания «Сады Придонья представила свою линейку продуктов для здорового питания на выставочной экспозиции 17-й Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
В этом году ключевой темой конгресса стали вопросы инноваций в решении проблем дефицита  витаминной обеспеченности населения, обогащении рациона микроэлементами и повышения качества жизни всех возрастных групп россиян. В своем выступлении В.А. Тутельян, академик РАН, акцентировал на том, что в России у людей избыточное по калорийности питание, дефицит витаминов, минеральных веществ и  микроэлементов. Россияне едят мало овощей и фруктов, зато много сладкого.
В течение трёх дней сотрудники компании консультировали участников конгресса по продукции, отвечали на многочисленные вопросы по особенностям технологии производства, проводили расширенную дегустацию. Все желающие могли попробовать продукты компании «Сады Придонья», представленные на стенде: широкий ассортимент марки Nemoloko — растительную альтернативу  молоку и молочным продуктам,  овощные соки Сады Придонья и смузи со злаками Easy Смузи, а также детское питание, которое производится из собственного сырья – фруктов и овощей, выращиваемых в хозяйствах компании.

Диетологи и нутрициологи  высоко оценили  новую линейку растительных продуктов Nemoloko, особенно в контексте обсуждаемых на конгрессе вопросов питания людей с пищевыми аллергиями, в том числе на лактозу и белок коровьего молока.

Особо отметили новинку — гречневое Nemoloko, которое не содержит глютен и подходит для питания людей придерживающихся безглютеновой диеты. Кроме этого положительные оценки дали участники конгресса овощным сокам «Сады Придонья» и здоровому, полезному перекусу  Easy Смузи, в том числе мультиовощному миксу с имбирем и фруктово-овощному миксу с сельдереем.
17-й Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов проходил при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Российской академии наук,  ФГБУН «ФИЦ Питания и Биотехнологии», Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии. 
Более 2500 человек из всех  субъектов России и 12 зарубежных стран приняли участие в конгрессе в этом году. 

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