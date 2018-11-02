«Сады Придонья» получили одобрение диетологов и нутрициологов

Экономика 02.11.2018 15:42
424 0
02.11.2018 15:42
Компания «Сады Придонья представила свою линейку продуктов для здорового питания на выставочной экспозиции 17-й Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
В этом году ключевой темой конгресса стали вопросы инноваций в решении проблем дефицита витаминной обеспеченности населения, обогащении рациона микроэлементами и повышения качества жизни всех возрастных групп россиян. В своем выступлении В.А. Тутельян, академик РАН, акцентировал на том, что в России у людей избыточное по калорийности питание, дефицит витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Россияне едят мало овощей и фруктов, зато много сладкого.
В течение трёх дней сотрудники компании консультировали участников конгресса по продукции, отвечали на многочисленные вопросы по особенностям технологии производства, проводили расширенную дегустацию. Все желающие могли попробовать продукты компании «Сады Придонья», представленные на стенде: широкий ассортимент марки Nemoloko — растительную альтернативу молоку и молочным продуктам, овощные соки Сады Придонья и смузи со злаками Easy Смузи, а также детское питание, которое производится из собственного сырья – фруктов и овощей, выращиваемых в хозяйствах компании.
Диетологи и нутрициологи высоко оценили новую линейку растительных продуктов Nemoloko, особенно в контексте обсуждаемых на конгрессе вопросов питания людей с пищевыми аллергиями, в том числе на лактозу и белок коровьего молока.
Особо отметили новинку — гречневое Nemoloko, которое не содержит глютен и подходит для питания людей придерживающихся безглютеновой диеты. Кроме этого положительные оценки дали участники конгресса овощным сокам «Сады Придонья» и здоровому, полезному перекусу Easy Смузи, в том числе мультиовощному миксу с имбирем и фруктово-овощному миксу с сельдереем.
17-й Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов проходил при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Российской академии наук, ФГБУН «ФИЦ Питания и Биотехнологии», Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии.
Более 2500 человек из всех субъектов России и 12 зарубежных стран приняли участие в конгрессе в этом году.
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 13:33
10640 33
04.10.2018 14:22
10381 12
22.10.2018 13:35
11198 25
Промсвязьбанк первым на рынке совершил сделку с МФО по тендерному кредитованию через специальные счета 44-ФЗ02.11.2018 15:16
Сто заполненных анкет кандидатов для работы в АО «КАУСТИК» – итоги «Дня твоей карьеры -2018»02.11.2018 12:37
Волгоградский филиал Россельхозбанка выделил более 3 млрд рублей на сезонные полевые работы02.11.2018 12:02
ВТБ в ЮФО увеличил ресурсный портфель до 222 млрд рублей02.11.2018 11:41
Жители Волгоградской области набирают все больше и больше кредитов02.11.2018 10:28
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей01.11.2018 12:48
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджеты01.11.2018 10:32
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть31.10.2018 17:31
Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 года31.10.2018 15:57
В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»31.10.2018 14:59
Банк «Открытие» станет банком первого выбора31.10.2018 14:52
Губернатор Волгоградской области «выбивает» в Москве деньги для региона30.10.2018 12:24
Подлежит ликвидации: Центробанк намерен закрыть волгоградский банк «КОР»29.10.2018 16:13
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и «Юнармия» подписали Соглашение о сотрудничестве29.10.2018 14:27
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Волгоградской области подписали Соглашение в области военно-патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения. Как сообщили ИА «Высота 102»...
«Сады Придонья» предложили пить гречку29.10.2018 13:28
Реклама