ОПРОС: Жители Волгоградской области – о работе главы региона

Общество 05.11.2018 17:50
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05.11.2018 17:50
Чем ближе новый, 2019 год – год выборов губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы – тем больше в соцсетях и на интернет-сайтах появляется «сенсаций» на тему ухода главы региона. Но оценивать работу губернатора за более чем четырехлетний период придется в первую очередь жителям области. Что сейчас волгоградцы думают о работе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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