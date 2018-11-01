Общество 01.11.2018 16:50
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01.11.2018 16:50
Управляющая компания «Аврора», судя по всему, не будет управлять многоквартирным домом №92 по улице Быстрова в Кировском районе Волгограда: районный суд признал решение общего собрания жильцов недействительным. Как заявили ИА Высота 102» собственники квартир, они немало были удивлены, когда узнали о том, что, оказывается, по доброй воле сменили свою управляющую организацию на новую - УК «Аврору» - и проголосовали за нее на общем собрании.
В результате волгоградцы были вынуждены обратиться с жалобами в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. Как подчеркнули в ведомстве, в ходе проведения проверки были установлены факты нарушения обязательных требований жилищного законодательства, допущенные при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам выбора ООО «Аврора». В частности, общее собрание было проведено при отсутствии кворума, в связи с чем оно было неправомочно принимать решения по поставленным на повестке дня вопросам.
Результаты проведенной проверки также послужили основанием для отказа во включении сведений об управлении указанным домом ООО «Аврора» в реестр лицензий Волгоградской области. Право управления указанным домом сохранилось за действующей управляющей организацией. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, - подчеркнули в инспекции.
Фото volgorad-region.afy.ru
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