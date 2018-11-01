В Волжском отправили в колонию водителя за гибель в ДТП многодетной мамы





Три года лишения свободы в колонии получил водитель, погубивший свою пассажирку. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горсуде, мужчина, управляя ночью 28 декабря 2017 года кроссовером «Ниссан Кашкай», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и снес световую опору. В результате аварии погибла пассажирка, сидевшая на переднем сидении.

Суд признал водителя виновным в пункте 3 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также по истечении срока заключения подсудимому запретили садится за руль в течении 3 лет. Кроме того, суд постановил взыскать моральную компенсацию вдовцу и оставшимся без матери четырем малолетним детям. Сумма — 1 млн рублей. Виновник аварии с решением суда не согласился. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



