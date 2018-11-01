Расследования

В Волжском отправили в колонию водителя за гибель в ДТП многодетной мамы

Расследования 01.11.2018 15:56
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01.11.2018 15:56


Три года лишения свободы в  колонии получил водитель, погубивший свою пассажирку. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горсуде,  мужчина, управляя ночью 28 декабря 2017 года кроссовером «Ниссан Кашкай», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и снес световую опору. В результате аварии погибла пассажирка, сидевшая на переднем сидении.
Суд признал водителя виновным в пункте 3 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека.  Также по истечении срока заключения подсудимому запретили садится за руль в течении 3 лет. Кроме того, суд постановил взыскать моральную компенсацию вдовцу и оставшимся без матери четырем  малолетним детям. Сумма — 1 млн рублей. Виновник аварии с решением суда не согласился. Приговор  в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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