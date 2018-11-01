Общество

Не подходить: Жители перекопанной улицы в Волгограде боятся встретить зиму с открытыми траншеями

Общество 01.11.2018 15:08
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01.11.2018 15:08


Жители домов №№15 и 17 по ул. Карла Маркса в Волгограде ждут не дождутся, когда, наконец, в их дворе закопают огромные траншеи, которые остались после замены труб. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» горожане, их мучения начались еще летом. Сначала строители быстро все раскопали, потом исчезли на долгое время, в результате почти полтора месяца люди сидели без горячей воды. Потом вода появилась, к счастью, дали и отопление. Но вот закапывать траншеи пока никто не торопится. Перед подъездами до сих пор огромные ямы, которые жители вынуждены обходить по хлипким мостикам. По словам местных жителей, восстановить асфальт рабочие обещали сначала в конце лета, потом установили новый срок - к 15 октября, но на дворе уже ноябрь, а значит, не за горами дожди и холода. «Надо дождаться морозов, чтобы потом «пилить» землю? Да и трубы могут разморозиться,  – возмущаются горожане. «Дело вроде хорошее сделали, а вот довести его до конца у нас, как обычно, не могут», - констатируют волгоградцы. 

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