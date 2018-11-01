Россия ввела контрмеры в ответ на санкции Украины





Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Постановление правительства, направленное на реализацию соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, подписано 1 ноября и вступило в силу.

В кабмине РФ отметили, что введение российских контрмер "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений". "Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении кабмина.

Среди тех, на кого распространятся ограничения - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины, говорится в сообщении кабмина РФ.

Контрмеры РФ распространяются также на 68 юридических лиц, большинство из которых - предприятия химической, горно-рудной промышленности, а также машиностроения.

Согласно постановлению, Минпромторг РФ и Министерство экономического развития РФ должны "обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер <...> на деятельность российских организаций".

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