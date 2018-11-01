Федеральные новости

Россия ввела контрмеры в ответ на санкции Украины

Федеральные новости 01.11.2018 14:52
71 0
01.11.2018 14:52


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Постановление правительства, направленное на реализацию соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, подписано 1 ноября и вступило в силу.
В кабмине РФ отметили, что введение российских контрмер "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений". "Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении кабмина.
Среди тех, на кого распространятся ограничения - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины, говорится в сообщении кабмина РФ.
Контрмеры РФ распространяются также на 68 юридических лиц, большинство из которых - предприятия химической, горно-рудной промышленности, а также машиностроения. 
Согласно постановлению, Минпромторг РФ и Министерство экономического развития РФ должны "обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер <...> на деятельность российских организаций".
Подробно читать здесь.
Фото © AP Photo/Emilio Morenatti. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Не теракт: массовое убийство подростков в Керчи устроил студент 4 курса
17.10.2018 15:53
12399 18
Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
03.10.2018 20:15
9160 10
Штаб губернатора Волгоградской области в Москве назвали «блестящим»
27.10.2018 09:37
4478 0
Федеральные новости
01.11.2018 15:09
Федеральные новости 01.11.2018 15:09
44 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
29.10.2018 11:34
Федеральные новости 29.10.2018 11:34
6152 1 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2018 09:37
Федеральные новости 27.10.2018 09:37
4478 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
24.10.2018 10:03
Федеральные новости 24.10.2018 10:03
1142 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
22.10.2018 16:32
Федеральные новости 22.10.2018 16:32
1728 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2018 15:53
Федеральные новости 17.10.2018 15:53
12399 18 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
16.10.2018 16:04
Федеральные новости 16.10.2018 16:04
1313 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
15.10.2018 17:58
Федеральные новости 15.10.2018 17:58
1230 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
07.10.2018 12:21
Федеральные новости 07.10.2018 12:21
1808 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
03.10.2018 20:15
Федеральные новости 03.10.2018 20:15
9160 10 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
03.10.2018 11:09
Федеральные новости 03.10.2018 11:09
2582 6 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2018 15:59
Федеральные новости 02.10.2018 15:59
1224 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2018 12:03
Федеральные новости 27.09.2018 12:03
1605 2 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2018 10:36
Федеральные новости 27.09.2018 10:36
3886 6 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.09.2018 12:45
Федеральные новости 25.09.2018 12:45
915 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:19
Находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области задолжал по кредитамСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области больше всего подорожали квартиры в типовых новостройкахСмотреть фотографии
15:08
Не подходить: Жители перекопанной улицы в Волгограде боятся встретить зиму с открытыми траншеямиСмотреть фотографии
14:40
Айфон, игровая приставка и блинница: чем «богат» обанкроченный волгоградский политикСмотреть фотографии
14:18
В Волжском серийный вор и убийца ответит перед судом
12:48
В Волгоградской области осудили преподавателя за продажу поддельных дипломовСмотреть фотографии
12:36
Деньги на бочку: В Волгоградской области закрывается финансовая пирамида «Кэшбери»Смотреть фотографии
11:53
В Красноармейском районе Волгограда устроили «тест-драйв» нового фонтанаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:52
Украл четыре палки колбасы: в Волгограде задержали подозреваемого в грабеже
11:51
Жителей многоэтажки в Волгограде избавили от притонаСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде хромает демографияСмотреть фотографии
11:05
В администрации Волгоградской области решили, куда поставят мебель в золотых тонахСмотреть фотографии
10:32
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджетыСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путейСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области проверили ход работ по строительству развязок на мосту через АхтубуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
Волгоградская облдума закупает мощные ноутбуки Смотреть фотографии
08:13
В Волгограде застройщик оштрафован за срыв срока строительства дома
20:01
Городское хозяйство сидеть не дает: глава Волгограда покинул кабинет Cмотреть видео
20:00
По итогам конкурса президентских грантов НКО Волгоградской области получат 83 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:31
В администрацию Волгоградской области заказали дорогую мебель в золотых тонахСмотреть фотографии
17:27
«Убил за издевательства»: В Волгоградской области судят пенсионера, задушившего женуСмотреть фотографии
16:22
На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальтСмотреть фотографии
15:57
Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 годаСмотреть фотографии
15:32
Волгоградцам чуть не «снесло крышу» от сильного ветраСмотреть фотографии
15:22
Подземные тайны Комсомольского сада: бункер в центре Волгограда не дает покоя любителям историиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
В Волгограде экс-свекровь выставила свою сноху в интернете в «интимном» свете
14:59
В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»Смотреть фотографии
14:52
Банк «Открытие» станет банком первого выбораСмотреть фотографии
14:28
Карты и музыка: В колонию Волгоградской области пытались перебросить "посылку"Смотреть фотографии
14:00
Строителей объездной магистрали в Волжском обязали «заштопать» трещиныСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 