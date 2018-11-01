Борьба с коррупцией 01.11.2018 12:48
583 4
01.11.2018 12:48
Бывший заведующий ГАОУ СПО-3 «Камышинского политехнического колледжа» Александр Бровцев теперь на два с половиной года примерит тюремную робу, а преподавать не сможет еще два года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский облсуд, экс-преподаватель предложил одному из студентов с плохими оценками купить диплом за 38 000 рублей. Бровцев понимал, что полномочий на выдачу такого документа у него нет. Поэтому отдал горе-студенту поддельный диплом.
Чуть ранее Александр Бровцев уже пытался «подзаработать» подобным образом. Цену за документ о среднепрофессиональном образовании мошенник установил в 25 000 рублей.
Но провести аферу до конца не удалось — у студента не оказалось нужной суммы.Свою вину подсудимый не признал и подал на апелляцию. По его словам — это все наговоры из-за неприязненных отношений. Но Волгоградский областной суд с доводами экс-преподавателя не согласился и оставил приговор в силе.
Реклама
Популярное по теме
18.10.2018 09:37
5849 12
29.10.2018 16:55
4631 13
30.10.2018 10:48
5143 6
Находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области задолжал по кредитам01.11.2018 15:19
Борьба с коррупцией 01.11.2018 15:19
766 1 Обсудить
Условно свободен: В Волгограде сотрудник УФСИН задержан при получении взятки от заключенного30.10.2018 10:48
Борьба с коррупцией 30.10.2018 10:48
5143 6 Обсудить
В Волгоградской области экс-начальнику службы судебных приставов дали 9 лет колонии29.10.2018 16:55
Борьба с коррупцией 29.10.2018 16:55
4631 13 Обсудить
В Центре гигиены и эпидемиологии Волгоградской области наказали 33 сотрудника18.10.2018 11:49
Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
11175 8 Обсудить
В Волгоградской области теще чиновника пришлось покинуть «теплое местечко»18.10.2018 09:37
Борьба с коррупцией 18.10.2018 09:37
5849 12 Обсудить
В Волгоградской области работников аппарата мировых судей протестируют на знание антикоррупционных законов09.10.2018 16:56
Борьба с коррупцией 09.10.2018 16:56
8496 19 Обсудить
Волгоградским родителям пояснили, как распознать коррупционеров в детсаду или школе07.10.2018 10:20
Борьба с коррупцией 07.10.2018 10:20
8449 0 Обсудить
Жена осужденного за растрату депутата Волжской гордумы не пошла за мужем17.08.2018 14:34
Борьба с коррупцией 17.08.2018 14:34
48886 5 Обсудить
В Волгограде задержан сотрудник центра занятости при получении взятки за оформление досрочной пенсии (ВИДЕО)16.08.2018 14:50
Борьба с коррупцией 16.08.2018 14:50
11606 25 Обсудить
В Волгограде бывшего следователя будут судить за взятку в миллион рублей15.08.2018 15:35
Борьба с коррупцией 15.08.2018 15:35
7820 10 Обсудить
В Волгограде экс-полицейский идет под суд за торговлю водительскими правами13.08.2018 17:34
Борьба с коррупцией 13.08.2018 17:34
9972 9 Обсудить
В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах13.08.2018 15:56
Борьба с коррупцией 13.08.2018 15:56
10172 17 Обсудить
В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизора09.08.2018 13:11
Борьба с коррупцией 09.08.2018 13:11
10032 12 Обсудить
Ничего святого: В Волгоградской области экс-замначальника колонии судят за обман прихожан07.08.2018 16:25
Борьба с коррупцией 07.08.2018 16:25
6687 3 Обсудить
В Волгоградской области будут судить водителя за "подкуп" начальника райотдела ГИБДД07.08.2018 11:55
Борьба с коррупцией 07.08.2018 11:55
4291 7 Обсудить
Реклама