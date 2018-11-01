







Бывший заведующий ГАОУ СПО-3 «Камышинского политехнического колледжа» Александр Бровцев теперь на два с половиной года примерит тюремную робу, а преподавать не сможет еще два года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский облсуд, экс-преподаватель предложил одному из студентов с плохими оценками купить диплом за 38 000 рублей. Бровцев понимал, что полномочий на выдачу такого документа у него нет. Поэтому отдал горе-студенту поддельный диплом.

Чуть ранее Александр Бровцев уже пытался «подзаработать» подобным образом. Цену за документ о среднепрофессиональном образовании мошенник установил в 25 000 рублей.

Но провести аферу до конца не удалось — у студента не оказалось нужной суммы.Свою вину подсудимый не признал и подал на апелляцию. По его словам — это все наговоры из-за неприязненных отношений. Но Волгоградский областной суд с доводами экс-преподавателя не согласился и оставил приговор в силе.