Общество 01.11.2018 11:53
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01.11.2018 11:53
В парке «Юбилейный» Красноармейского района Волгограда в тестовом режиме запустили новый сухой фонтан со светодиодной подсветкой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, после испытаний сооружение законсервировали до официального открытия в следующем году.
На территории парка, в котором проводится реконструкция, подходят к концу все основные строительные работы – на этой неделе специалисты завершат укладывать тротуарную плитку и монтировать фонари, а затем приступят к высадке деревьев. Благоустройство зеленой зоны реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Теперь в парке «Юбилейный» будут два плоскостных фонтана - первый появился в 2017 году в рамках обновления зоны отдыха, а второй откроется на территории по улицы 50 лет Октября. В «Юбилейном» уже установили удобные лавочки, выполненные в индивидуальном дизайне, до конца недели все малые архитектурные формы будут расставлены на свои места. В ближайшие дни обновленный парк украсит первая партия деревьев и кустарников – клен, калина, береза, дуб, церцис и другие. Дальнейшее озеленение парка «Юбилейный» продолжится весной 2019 года – всего планируется высадить свыше 600 деревьев и кустарников. Для ухода за растениями на территории парка специалисты смонтировали автоматическую систему полива.
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