В Волгограде застройщик оштрафован за срыв срока строительства дома





Постановлениями инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области общество с ограниченной ответственностью «Микс» и его руководитель признаны виновными в нарушении требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирного дома (ч.1 ст.14.28 КоАП РФ). Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для привлечения к административной ответственности послужили материалы проверки прокуратуры Красноармейского района г.Волгограда.

ООО «Микс» в период с 4 по 28 сентября 2017 года в нарушение требований законодательства привлекло денежные средства гражданина до момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по ул.Мачтозаводская, 38 в Красноармейском районе Волгограда.

Впоследствии с конца 2016 года срок ввода в эксплуатацию жилого дома застройщиком переносился пять раз, объект фактически введен в эксплуатацию 30 июля 2018 года.

По инициативе прокуратуры за допущенные нарушения при привлечении средств участников долевого строительства организации-застройщику назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс рублей, ее руководителю – штраф в размере 20 тыс рублей. Постановления о привлечении к административной ответственности вступили в законную силу.