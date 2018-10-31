ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть

Экономика 31.10.2018 17:31
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31.10.2018 17:31
По итогам работы за девять месяцев 2018 г. ВТБ PrivateBanking нарастил портфель средств клиентов на 30% - до 1,7 трлн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, темпы роста в текущем году вдвое превосходят результаты за аналогичный период прошлого года.
Серьезный рост показывают вложения VIP-клиентов в инвестиционные продукты: более 70% с начала года. Общий объем уже превышает 400 млрд рублей. Наиболее популярными у клиентов являются облигации, акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, структурные продукты с защитой капитала и стратегии индивидуального доверительного управления.
По сравнению с первым кварталом 2018 года отмечается рост доли валютных инструментов в портфеле PrivateBanking ВТБ с 53% до 58%. При этом более 73% валютных средств VIP-клиенты размещают в ВТБ в долларах США.
Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента PrivateBanking, отметил: «Такие опережающие темпы роста, во-первых, свидетельствуют о доверии клиентов, надежности и профессиональной экспертизе банка ВТБ. Во-вторых, это, безусловно, эффект синергии от объединения двух банков. В рамках универсального банка вопросы взаимодействия между частным и корпоративным бизнесом получили дополнительный импульс. И, в-третьих, это важный показатель сервиса и качества обслуживания клиентов».
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