Строителей объездной магистрали в Волжском обязали «заштопать» трещины

Общество 31.10.2018 14:00
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31.10.2018 14:00
Арбитражный суд Волгоградской области обязал компанию «ТрансСервис» устранить дефекты объездной дороги, построенной два года назад. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, весной этого года на дороге появились дефекты: на некоторых участках разрушился асфальтобетон, образовались продольные и поперечные трещины, а в некоторых местах дорожное покрытие пошло «волнами». Претензии строителям были предъявлены еще в начале лета, тогда комитет дорожного хозяйства и благоустройства администрации Волжского требовал устранить брак в рамках гарантийного срока до конца июня. Однако строители так ничего и не сделали. Тогда мэрия Волжского обратилась в суд с аналогичными требованиями. Теперь по решению арбитражного суда компания «ТрансСервис» обязана будет ликвидировать допущенный брак в течение месяца после вступления решения суда в законную силу.
Напомним, объездная дорога в Волжском была построена в октябре 2016 года, стоимость контракта составила более 175 миллионов рублей. Трасса, которая десятки лет не видела ремонта, наводила настоящий ужас на водителей. Реконструированная магистраль позволила разгрузить городские улицы от транзитных автомобилей.
Администрация Волжского в свое время пыталась взыскать со строителей несколько миллионов рублей за нарушение сроков строительства магистрали. Однако затем чиновники и строители заключили мировое соглашение, по которому выходило, что никто никому ничего не должен.
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