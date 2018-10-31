Общество 31.10.2018 15:22
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31.10.2018 15:22
Комсомольский сад Волгограда - место с историей. Здесь можно найти столб со следами снарядов времен Сталинградской битвы, а также заглянуть в подземный бункер и узнать много интересного. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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