Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 года





Сегодня в Волгоградскую областную думу внесен проект закона о бюджете региона на 2019-ый и плановый период 2020-2021 годов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном парламенте. В ближайшие дни народные избранники приступят к работе над документом в рамках первого чтения. Принципиальным новшеством законопроекта является наличие профицита в сумме 300 млн рублей. В 2020 и 2021 годах этот показатель заложен в сумме 200 млн рублей.

Два последних года казна региона утверждалась без дефицита: доходная ее часть равнялась расходной. Неудачную попытку утвердить бюджет профицитным администрация области предпринимала в 2016 году. Правда, уже по итогам трех кварталов главный финансовый документ серьезно перекроили, заложив дефицит в несколько миллиардов рублей. Однако, по словам председателя КСП региона Игоря Дьяченко, ситуация за последние несколько лет изменилась. «Доходы мы наращиваем быстрее, чем идут инфляционные процессы. Поэтому можно уже говорить о профицитности», - отметил главный аудитор области. Также он добавил, что профицит поможет в вопросе снижения долговых обязательств региона. На начало 2018 года размер госдолга Волгоградской области составлял 90% от уровня собственных доходов. В ближайшие три года этот показатель, согласно озвученному главным финансистом области прогнозу, должен снизиться до 50%.

В бюджете Волгоградской области на 2019 год доходы запланированы в сумме 98,2 млрд рублей, расходы — 97,9 млрд. В расходной части казны заложены средства на реконструкцию Дворца спорта профсоюзов, здания бывшего кинотеатра «Победа», строительство нового корпуса областной онкологической больницы. Также Волгоградская область намерена включится в реализацию национальных проектов: заявки уже поданы на участие в 10 из 12 государственных программ, которые будут финансироваться при участии федерального бюджета.

Отдельный важный блок – увеличение расходов на социальную политику. Напомним, ранее по инициативе губернатора областная дума приняла пакет поправок в Социальный кодекс. Согласно этим коррективам, в частности, в два раза увеличивается размер дополнительного единовременного пособия семьям при рождении первого ребенка — с 25 до 50 тысяч рублей; вводится новая единовременная денежная выплата при рождении второго ребенка — в размере 50 тысяч рублей. Также в проекте бюджета области заложены средства на меры поддержки молодым семьям для приобретения жилья.



