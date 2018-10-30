В Волжском нашли 13 несанкционированных свалок

Экология 30.10.2018 16:17
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30.10.2018 16:17
Волжский городской суд обязал администрацию городского округа ликвидировать 13 несанкционированных свалок. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, отходы размещались на общей площади 1300 куб.м. общим объемом 5 тысяч кв.м. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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