Экология

В Волжском нашли 13 несанкционированных свалок

Экология 30.10.2018 16:17
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30.10.2018 16:17


Волжский городской суд обязал администрацию городского округа ликвидировать 13 несанкционированных свалок. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, отходы размещались на общей площади 1300 куб.м. общим объемом 5 тысяч кв.м.  Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

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