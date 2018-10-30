Как в страшном кино: в Волгограде разбойнику в черной маске дали 6 лет тюрьмы





6 лет колонии строгого режима получил 59-летний житель Дубовки за разбойное нападение на почтальона. Как сообщили ИА Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, осужденный посчитал приговор слишком жестким и обжаловал его. Однако в апелляционной инстанции решение суда оставлено в силе.

Преступление, в результате которого сотрудница «Почты России» чудом осталась жива, было совершено в марте текущего года. Злоумышленника привлекла пухлая сумка почтальонки, в которой лежали деньги для пенсионеров. В черной маске и с поленом в руках он напал на беззащитную женщину, ударив ее по голове. Однако потерпевшая не растерялась, ударила разбойника ногой и стащила с него маску. Испуганный преступник сбежал, но вскоре его задержали правоохранители.

В содеянном мужчина так и не сознался. Имевшиеся ссадины на лице он объяснил тем, что якобы поскользнулся и упал.















