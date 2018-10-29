В Волгограде сделают фильм для поездки чиновников в Японию

Общество 29.10.2018 16:44
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29.10.2018 16:44
Фильм об экономическом потенциале Волгоградской области заказан региональным комитетом экономической политики и развития. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, максимальная стоимость закупки – 220 тысяч рублей. В видеоматериале хронометражем в 5 минут должна содержаться характеристика региона в области промышленности, сельского хозяйства и туризма. В частности, заказчик ждет от исполнителя освещения таких тем, как инновационные современные высокотехнологичные производства, высокотехнологичное современное сельскохозяйственное производство, общественно-политические связи с Японией, знаковые объекты туриндустрии. В фильме должна быть применена бизнес-инфографика для представления основных экономических данных региона, использовано музыкальное сопровождение, субтитры должны быть на японском языке. Обязательное условие – съемки должны проходить на территории региона, всего же в кадр попадут не менее 20 объектов промышленности, сельского хозяйства и туризма.
Как говорится в техническом задании, видеоматериал необходим для визита официальной делегации Волгоградской области в Японию. Судя по тому, что срок для съемок и монтажа видеоролика определен до конца года, вероятно, поездка в Страну Восходящего Солнца состоится в 2019 году.
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