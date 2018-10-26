В Волгограде УК обрекли горожан на холода







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: УК и фальстарт отопительного сезона, очень много спирта и сотрудник УЭБ и ПК, защитники животных и муниципальный грант, а также другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.