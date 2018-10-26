Аналитика

В Волгограде УК обрекли горожан на холода

Аналитика 26.10.2018 20:02
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26.10.2018 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: УК и фальстарт отопительного сезона, очень много спирта и сотрудник  УЭБ и ПК, защитники животных и муниципальный грант, а также другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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