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В вузе Волжского нашли коррупцию

Расследования 26.10.2018 12:15
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26.10.2018 12:15

Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней и.о. заведующей кафедры «Экономика и менеджмент» филиала одного из высших учебных заведений Волжского. Она обвиняется в шести эпизодах получения взяток за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ) и в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ). Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 
По версии следствия, обвиняемая в период с июня 2017 года по февраль 2018 года получила лично и через посредника от семи студентов данного образовательного учреждения взятки в размере от 4,5 до 20 тыс. рублей. 
За деньги женщина оказывала содействия в выставлении положительных оценок по зачетам и экзаменам без фактической проверки уровня знаний и освоения учебной программы.     
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г.Волжскому.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в содеянном бывшая работница вуза полностью признала.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г.Волгограда. Санкции инкриминируемых статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет. В отношении посредника и студентов, дававших взятки, уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.

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