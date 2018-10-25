





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: влияние дождя на склон у «Волгоград Арены», черная икра черной ночью, 30 лет и 4 года страданий за «Ротор», а также другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.