Губернатор Волгоградской области - обманутым дольщикам ЖК "Парк Европейский": Оставьте ваши тревоги за бортом





Все 13 домов-долгостроев в жилищном комплексе «Парк Европейский» для 1395 человек – обманутых дольщиков - будут достроены. Об этом заявил сегодня представителям инициативной группы на стройплощадке данного объекта в Кировском районе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он признался присутствующим, - сообщает ИА «Высота 102», что лично понимает проблемы людей, оказавшихся без жилья, так как и его семья в свое время тоже оказалась в этой ситуации и понадобилось около 7 лет, чтобы решить вопрос. «Я понимаю, что люди отдали свои последние кровные, взяли кредиты, ипотеки, продали квартиры и в итоге остались ни с чем», - сказал глава региона.

Андрей Бочаров напомнил, что значительная часть средств – около 800 млн рублей - была выведена в рамках мошеннической схемы застройщиком, однако следственные действия продолжаются, и эта сумма может составить свыше 1 млрд рублей. «Арестованы активы данной компании не только в Волгоградской области, но и в других регионах. Однако их будет с гулькин нос и не хватит на завершение строительства даже при реализации оставшихся квартир, - заметил Андрей Бочаров. - То есть, эта ситуация не позволяла ни при каких условиях достроить объект».





По его словам, практическое решение проблемы было найдено. Область пошла на серьезные дополнительные финансовые затраты. Кроме того, разработан закон о мерах по решению проблем волгоградцев, оказавшихся в сложной ситуации в связи с долевым строительством и уже внесен на рассмотрение в Волгоградскую облдуму. «В нем, в том числе, предусмотрены меры поддержки, которые уже показали свою эффективность, - подчеркнул Андрей Бочаров. - 4 тысячи дольщиков получили свои квартиры с 2014 года».





Губернатор убежден, что ожидающие сегодня жилье 3 тысячи 750 волгоградцев его в любом случае получат. «Поэтому я знаю те тревоги, которые есть сегодня у людей, и хочу сказать: оставьте их за бортом, успокойте всех ваших сотоварищей».

Как говорит Бочаров, уже до конца этого года тысяча дольщиков Волгоградской области сможет справить новоселье. В 2019-м - еще одна тысяча. Всего же таких проблемных домов в регионе сегодня - 43. Все они - в разной степени готовности, но губернатор убежден, что все они будут построены. «Еще год назад никто из вас не верил, что что-то вообще может сдвинуться с мертвой точки, - обратился он к дольщикам. – Тем не менее, вы видите, что это не так». Напомним, только в 2018 году работы возобновлены работы не только в ЖК «Парк Европейский», но и в жилищных комплексах «Алфавит», «Чайка 2», «АхтубаСитиПарк», «Эдем», введены в эксплуатацию два дома ЖК «Доминант», дом на улице Мачтозаводская, первая секции ЖК «Дом на Бульваре». В завершающей стадии находятся восемь объектов.





СПРАВКА: К строительству жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда ООО «Орион» приступило в 2012 году. Окончательно стройка встала в 2016 году, когда из 28 домов было введено в эксплуатацию только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Гендиректор «Ориона» Евгений Карпушов, руководитель генподрядной фирмы «Трейд» Юрий Бескровный, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер» Федор Кифишин, директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова стали фигурантами уголовного дела. По данным следствия, речь идет о хищении более чем 800 миллионов рублей.



