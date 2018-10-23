Газетный киоск 23.10.2018 16:09
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23.10.2018 16:09
ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/.
Мемориальную доску из черного мрамора капитану Константину Назарову, погибшему вместе с экипажем в результате крушения российского Ил-20 около побережья Сирии, откроют в День Героев Отечества, 9 декабря, на здании школы в поселке Новониколаевском Волгоградской области.
На открытии мемориальной доски минутой молчания почтят память земляка учащиеся школы, в которой учился офицер, школьники из соседних районов, его родственники и близкие, ветераны военной службы. В краеведческом музее планируется также открытие экспозиции, где будут представлены некоторые документы, награды и личные вещи летчика.
19 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, недалеко от воинской части в Кубинке, где служил Назаров, прошло прощание со всеми 15 военнослужащими, погибшими при крушении Ил-20. «Родственники трех военных приняли решение похоронить погибших в родных городах и поселках. 12 военнослужащих, в их числе и наш земляк, были похоронены на военном кладбище в Подмосковье», - уточнил глава Новониколаевского района Сергей Чулков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ.
Подробно https://tass.ru/obschestvo/5706732
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