Председатель общественной палаты Волгоградской области посетила Волгоградский алюминиевый завод





Волгоградский алюминиевый завод посетила председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, вместе с генеральным директором завода Юрием Моисеевым они осмотрели детскую лабораторию и производственные корпуса, а также обсудили социально-экономические вопросы развития предприятия.

Визит на завод начался с экскурсии по детской лаборатории. Здесь Татьяна Гензе познакомилась с планом занятий и с современным лабораторным оборудованием. По словам Юрия Моисеева, цель лаборатории - познакомить школьников с основами профессии металлурга. Для этого здесь есть все необходимое: работа с жидким металлом проходит на учебно-тренировочных литейных комплексах, а аддитивные технологии ребята осваивают на 3Dпринтере и сканере.

Также Татьяна Гензе посетила производство обожжённых анодных блоков. Она осмотрела современное высокотехнологичное оборудование и пообщалась с работниками предприятия. В ходе рабочего визита Татьяна Гензе обсудила с Юрием Моисеевым сотрудничество ВгАЗа с учебными заведениями, работу с молодежью и перспективные направления кадровой политики.