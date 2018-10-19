Общество

В Волгоградской области ООО "Чибис" отлучили от капремонта на три года

Общество 19.10.2018 14:17
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19.10.2018 14:17


ООО "Чибис" не сможет участвовать в аукционах по капремонту в течение трех лет. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", приняло Волгоградское УФАС.
Заседания по вопросу включении в реестр недобросовестных подрядных организаций информации об ООО "ЧИБИС" антимонопольная служба провела по обращению УНО "Региональный фонд капремонта".
Так, в соответствии с разделом 7 Положения о привлечении подрядных организаций № 615 в реестр недобросовестных подрядных организаций включается, в том числе, информация о подрядных организациях, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора о проведении капитального ремонта в связи с существенным нарушением участниками электронных аукционов условий таких договоров.
По двум обращениям информация об ООО "ЧИБИС" будет включена в реестр недобросовестных подрядных организаций. Договоры на капитальный ремонт домов в Красноармейском районе Волгограда (ул. Писемского дома № 26 и № 32) и в г. Дубовке были заключены еще 10 августа 2018 года. Однако по состоянию на 06.09.2018 (дату уведомления о расторжении договора) ни по одному дому к работам даже не приступали. При этом представители общества не смогли ни устно, ни письменно аргументировать свое бездействие.
"Директор общества в качестве причины отсутствия выполнения работ ссылался на "внутреннее предчувствие", что договоры с ООО "ЧИБИС" будут расторгнуты. Кроме того, представители общества пытались доказать, что собственники многоквартирных домов якобы сами не хотели скорейшего проведения капремонта и были готовы на его перенос на 2019 год. Однако в ходе рассмотрения обращений эта информация не подтвердилась. Мы можем констатировать, что предчувствие директора не обмануло и договоры действительно расторгнуты! Теперь общество не сможет участвовать в аукционах по капремонту в течение трех лет", - сообщила заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева. 
Напомним, что ООО "Чибис" ремонтировало также дом дом №16 по ул. Шумилова, где жильцов "трясет" от строителей и по сей день. "Высота 102" подробно об этом рассказывала. По словам волгоградцев, рабочие не могли даже по правилам заштукатурить фасад, впрочем, лучше бы они и этого не делали. Так, во время работ на фасаде был уничтожен архитектурный орнамент. Кроме того, фирма сорвала срок окончания ремонта – 15 октября, до которого строители должны были сделать капитальный ремонт крыши и фасада, подвальных помещений, обновить системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоотведения.

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