Общество

Компания «Чибис» шокировала жителей исторического дома в Волгограде сроками и качеством капремонта

Общество 19.09.2018 09:34
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19.09.2018 09:34





С нарушениями и отступлениями от сроков выполнения работ ведет капитальный ремонт самого известного в Кировском районе дома компания ООО «Чибис», которая выиграла электронный аукцион на проведение работ. У собственников 9-подъездного здания по улице имени генерала Шумилова,16, как они признались ИА «Высота 102», сердце обливается кровью от той картины, которую они видят при проведении так называемого полного обновления их исторического жилого здания. 
Эта подрядная организация, возглавляемая господином Алексеем Трояновским, должна была приступить к работам 18 мая текущего года и закончить 15 октября. Сделать капитальный ремонт крыши и фасада, подвальных помещений, обновить системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоотведения. 
«Однако «Чибис» приступил к работам только в июле. И, мало того, что подрядчик, видимо, не посчитал нужным провести собрание с жителями дома, - рассказывают волгоградцы, - он полностью сорвал сроки. Не делается ничего, кроме отопления и фасада. Но и так, как они делают фасад, - лучше бы не делали вовсе». Жильцы говорят, что их «трясет» от одного только названия этой компании, а самим ремонтникам они «готовы руки поотрывать за такой кошмар, который у них перед глазами». Люди перечисляют: не была произведена очистка поверхности фасада, штукатурка наносится без грунтовки, что уже привело к пустотам в стенах. Отсутствующие или поврежденные фрагменты не восстанавливаются. Цокольная часть здания не разбирается, не устанавливается штукатурная сетка. Деформационные швы на доме не заделаны. Уничтожается архитектурный орнамент фасада и так далее, и так далее. 
Сам господин Трояновский встретиться с жителями дома, видимо, не пожелал и прислал своего представителя, руководителя проекта по капремонту Александра Яковлева. Но претензии, которые высказали ему люди, воспринял спокойно и заявил, что работы ведутся в плановом порядке, и что фасад они закончат ремонтировать к зиме. Так что, мол, все будет хорошо. 
Однако присутствующий на встрече инженер регионального фонда капремонта Алексей Авдонин также, как и волгоградцы, не согласился с руководителем «Чибиса». Он заявил, что на самом деле к подрядчику есть большие претензии, и в настоящее время работы по обновлению фасада приостановлены до устранения подрядчиком всех нарушений.
В отношении ООО «Чибис» готовится уведомление о расторжении договора, и в случае, если подрядчик и дальше будет бездействовать, контракт будет расторгнут. Сейчас региональный фонд капремонта уже ведет переговоры с другой подрядной организацией, которая в случае прекращения договорных отношений с ООО «Чибис» возьмет на себя дальнейшую работу по дому.
В любом случае, как убеждены жители «генеральского» дома, которые так его называют, исторический дом, в котором проживали заслуженные и знаменитые люди Сталинграда-Волгограда, в частности, народный артист СССР Иван Лапиков, не должен потерять свой архитектурный облик и красоту. Тем более, что на его фасаде установлена мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Шумилову, который сражался в годы Сталинградской битвы и за этот дом тоже. 
Подробности – в материале информагентства.

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