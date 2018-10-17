Телеком

«Квантовый скачок»: новые технологии «Ростелекома» обеспечат максимальный уровень защиты

Телеком 17.10.2018 16:36
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17.10.2018 16:36


«Ростелеком» начинает подготовку к использованию технологий квантовых коммуникаций на своей сети, что позволит оказывать клиентам услуги с максимальным уровнем кибербезопасности. Об этом на сессии «Квантовый скачок» форума «Открытые инновации» сообщил сегодня вице-президент компании по стратегическим инициативам Борис Глазков. Сессия организована при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Сколковского института науки и технологий.
Особенность квантовых коммуникаций заключается в том, что для создания ключей шифрования используются отдельные частицы – фотоны. Если хакеры попытаются совершить несанкционированный доступ и «поймать» фотоны, на основании состояния которых генерируются квантовые ключи, то характеристики частиц изменятся, а значит попытка перехвата будет тут же выявлена и пресечена.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, в начале 2019 года «Ростелеком» планирует организовать тестирование многоузловой сети передачи данных с использованием квантового распределения ключей.
Среди задач проекта — проведение испытаний и демонстрация возможностей квантовых коммуникаций потенциальным потребителям. Приоритет при создании тестовой сети будет отдаваться отечественным производителям оборудования и решений.
«Цифровую экономику не зря называют дата-центричной, она во многом базируется на сборе и анализе больших данных из самых разных сфер. Чем важнее и дороже данные, тем опаснее несанкционированный доступ к ним или их уничтожение. Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных», — сказал вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.
На первом этапе потребителями нового сервиса станут государство и финансовый сектор, но в дальнейшем круг потребителей будет расширяться. Например, сверхзащита нужна при передаче телемедицинских данных.
«Ростелеком» также планирует использовать квантовые ключи для защиты передачи данных в своей магистральной сети, например, между дата-центрами. «Наша компания готова поддерживать перспективные инициативы в области квантовых коммуникаций в качестве индустриального партнера», – подчеркнул вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.
Со слов директора по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» («Цифровые технологии») АНО «Цифровая экономика» Сергея Наквасина, для того чтобы квантовые коммуникации как можно быстрее вошли в стадию промышленной эксплуатации нужна слаженная работа науки, государства и бизнеса: «Россия имеет все шансы совершить квантовый скачок и стать одним из мировых лидеров в использовании квантовых коммуникаций». 
Иллюстрация: скриншот с сайта https://openinnovations.ru/

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