Расследования 16.10.2018 14:49
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16.10.2018 14:49
Житель Волгограда, устроивший вредоносную атаку на сайт одного из СМИ Краснодарского края в День российской печати, предстанет перед судом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 22-летний волгоградец обвиняется в использовании вредоносной компьютерной программы (ч.1 ст.273 УК РФ).
По версии следствия, молодой человек 13 января этого года с помощью вредоносной программы попытался модифицировать информацию на сайте одного из средств массовой информации Краснодарского края. С компьютера обвиняемого вредоносной программой в автоматическом режиме было совершено порядка 6,5 тысячи компьютерных воздействий на веб-сервер с IP-адресом, принадлежащий информационным ресурсам СМИ. Однако получить доступ к компьютерной информации веб-ресурса молодой человек не смог ввиду высокой технической защищенности.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Свою вину молодой человек полностью признал. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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