Экономика 16.10.2018 09:24
2045 11
16.10.2018 09:24
Волгоградская область завоевала на российской выставке "Золотая осень - 2018", которая завершилась в Москве, 87 медалей, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, 16 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Волгоградской области участвовали в конкурсе "За производство высококачественной пищевой продукции", 2 сельхозорганизации — в конкурсе "За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур". В результате получено 19 наград, 13 из них — высшей пробы. Еще 14 медалей и 8 благодарностей получены за высокие достижения в реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий".
Второй год подряд в конкурсах принимают участие и крестьянские, фермерские хозяйства: на их счету — 13 медалей различного достоинства. Подтвердили высокий профессиональный уровень животноводы Волгоградской области: ведущие предприятия отрасли — ООО "Волгоград-Эдильбай", ООО "Нива", СПК племзавод "Красный Октябрь", СПК "Ромашковский" — вернулись с "золотом".
Кроме того, комитет сельского хозяйства Волгоградской области награжден медалью высшей пробы за освоение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Большое количество наград собрали и волгоградские ученые: они удостоены 36 медалей, из которых 15 — золотых, 11 — серебряных, 10 — бронзовых. Самый большой вклад внес научный коллектив Волгоградского государственного аграрного университета — 18 медалей.
Напомним, 20-я российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проходила в Москве с 10 по 13 октября. Мероприятие было организовано Министерством сельского хозяйства РФ. Участие в выставке приняли аграрии из 16 регионов России и 15 стран мира. Волгоградскую делегацию в Москве возглавлял губернатор Андрей Бочаров. Представленная экспозиция в этом году была посвящена экспортному потенциалу отрасли.
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 13:33
9811 33
04.10.2018 14:22
9475 12
«Золотая осень»: «Сады Придонья» представили очередную новинку16.10.2018 13:33
Тайм-аут: В Волгоградской области отозвали законопроект о переходе на кадастровую оценку имущества граждан16.10.2018 12:22
В Волгоградской области семьи с детьми тратят меньше бездетных15.10.2018 17:35
Предприятия Гремячинского ГОКа реорганизуют для работы по новой схеме15.10.2018 13:09
В Волгоградской области стали бережнее использовать недра Светлоярского месторождения поваренной соли и бишофита15.10.2018 11:08
В Волгоградской области за месяц безработными стали 1,5 тыс человек14.10.2018 17:10
В Волгоградской области иностранцы в 2019 году будут платить за патент больше14.10.2018 12:10
Селяне из Волгоградской области блеснули на «Золотой осени – 2018»13.10.2018 20:57
ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.12.10.2018 12:31
Верховный суд поставил точку в споре мэрии Волгограда и бывшего собственника зданий у автовокзала11.10.2018 13:50
Гремячинский ГОК строит свою железнодорожную станцию «Волга-Калий»11.10.2018 11:27
Фонд капремонта Волгоградской области добился включения строительной организации в реестр недобросовестных подрядчиков10.10.2018 10:11
Споткнулись о ларёк: гордуму Волгограда УФАС уличило в ограничении конкуренции09.10.2018 19:52
Торги не состоялись: покупать волгоградский «Химпром» никто не захотел09.10.2018 13:33
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнит о долгах по телефону и по почте09.10.2018 12:00
Реклама