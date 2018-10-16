



Волгоградская область завоевала на российской выставке "Золотая осень - 2018", которая завершилась в Москве, 87 медалей, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, 16 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Волгоградской области участвовали в конкурсе "За производство высококачественной пищевой продукции", 2 сельхозорганизации — в конкурсе "За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур". В результате получено 19 наград, 13 из них — высшей пробы. Еще 14 медалей и 8 благодарностей получены за высокие достижения в реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

Второй год подряд в конкурсах принимают участие и крестьянские, фермерские хозяйства: на их счету — 13 медалей различного достоинства. Подтвердили высокий профессиональный уровень животноводы Волгоградской области: ведущие предприятия отрасли — ООО "Волгоград-Эдильбай", ООО "Нива", СПК племзавод "Красный Октябрь", СПК "Ромашковский" — вернулись с "золотом".

Кроме того, комитет сельского хозяйства Волгоградской области награжден медалью высшей пробы за освоение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Большое количество наград собрали и волгоградские ученые: они удостоены 36 медалей, из которых 15 — золотых, 11 — серебряных, 10 — бронзовых. Самый большой вклад внес научный коллектив Волгоградского государственного аграрного университета — 18 медалей.

Напомним, 20-я российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проходила в Москве с 10 по 13 октября. Мероприятие было организовано Министерством сельского хозяйства РФ. Участие в выставке приняли аграрии из 16 регионов России и 15 стран мира. Волгоградскую делегацию в Москве возглавлял губернатор Андрей Бочаров. Представленная экспозиция в этом году была посвящена экспортному потенциалу отрасли.



