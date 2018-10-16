Счетная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в 2019 году

Федеральные новости 15.10.2018 17:58
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15.10.2018 17:58
Повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин, говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годы, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на документ.
"Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер", - говорится в документе.
При этом снижение акцизов на бензин с 1 июля позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе - на 0,2% и 0,3% соответственно. Этого, по мнению Счетной палаты, было "недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года".
С 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну, на дизельное топливо - с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну.
Весной этого года бензин в России начал стремительно дорожать на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. Правительство приняло решение отменить повышение с 1 июля акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующая ставка была снижена - на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.
Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо на уровне 30 мая и увеличении поставок на внутренний рынок, пообещав повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если бензин продолжит дорожать.
В конце сентября министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что стоимость бензина в России остается на уровне конца мая. По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России в период с 1 по 7 октября выросли на 4 копейки и составили 43,28 рубля за литр.
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