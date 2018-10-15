Общество

ОНФ попросил Минтранс проверить Комсомольский путепровод в Волгограде

Общество 15.10.2018 16:09
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15.10.2018 16:09


Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минтранс России с просьбой провести оценку состояния автомобильных путепроводов, которые вызвали беспокойство местных жителей и попали на ресурс ОНФ "Карта убитых дорог". Как сообщает ИА "Высота 102", среди объектов, которые фигурируют в списке, значится Комсомольский путепровод в Волгограде.  
Случай обрушения автомобильного путепровода в городе Свободный Амурской области, который произошел 9 октября, вызвал серьезную обеспокоенность граждан. Активисты ОНФ решили посмотреть, как обстоят дела с путепроводами в других российских городах, какие меры принимаются по их содержанию. Об этом сообщил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев. ОНФ проанализировала "Карту убитых дорог", на которой граждане указали и другие путепроводы, находящиеся в плохом техническом состоянии.

В список потенциально опасных также попали путепровод в створе ул. Рабочей в городе Вышний Волочек и путепровод в районе платформы Померанье в Тосненском районе Ленинградской области. Оба расположены на пути следования скоростного поезда "Сапсан" по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Также в списке есть путепроводы на пути следования скоростного поезда "Стриж" (Москва – Нижний Новгород). На пути следования поезда Москва – Минск местные жители отметили Панинский путепровод в Вязьме, на маршруте поездов Курск – Орел вызывает беспокойство путепровод в створе ул. Фрунзе в Курске. На пути поезда Самара – Саратов – Волгоград беспокоит состояние моста в створе ул. Большой Горной в Саратове и недавно отремонтированный путепровод в створе ул. Комсомольской в Волгограде. Также на интерактивной карте ОНФ отмечены путепровод в створе Фунтовского шоссе в Астрахани и Рудневский мост во Владивостоке.
"Общероссийский народный фронт направил запрос в Министерство транспорта РФ с просьбой провести оценку эксплуатационного состояния этих автомобильных путепроводов, выяснить их принадлежность, а также узнать, какие действия предпринимаются по их содержанию и приведению к надлежащему техническому состоянию", – сказал Александр Васильев.

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