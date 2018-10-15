Зверское убийство молодой женщины расследуют в Волгоградской области









Тело 42-летней женщины с множественными телесными повреждениями было обнаружено в частном доме в хуторе Варламов Городищенского района, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, преступление было совершено в минувшую субботу. Неизвестный ворвался в дом, где в это время находилась молодая женщина и двое её малолетних детей – 2-х и 4-лет. Глава семьи в это время был на работе. Преступник нанес женщине несколько ударов по голове тяжелым предметом, после чего стал искать в доме ценные вещи. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Свидетелями смерти матери стали двое маленьких сыновей. Сейчас с ними работают психологи. Расследование преступления продолжается.