Происшествия

Житель Волгоградской области решил обменять награды дедушки на ipad

Происшествия 13.10.2018 10:44
231 0
13.10.2018 10:44



В одной из социальных сетей появилось объявление о продаже медалей ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», пока неизвестно является ли это объявление фейковым или настоящим, но резонанс среди пользователей оно уже вызвало. Скандальное сообщение было размещено в объявлениях Урюпинска. Его автор заявляет, что готов обменять награды на ipad или MacBook с доплатой. 
Напомним, что приобретение или сбыт документов и официальных наград является в России уголовным преступлением (ст. 324 УК РФ). Так, в прошлом году в Волгоградской области 16-летний подросток разместил похожее объявление, но он менял награды на электронную сигарету. Полицейские быстро нашли продавца и привлекли его к уголовной ответственности. Отметим, что привлечению к ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. Санкция статьи грозит арест на срок до трех месяцев.

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