Общество

Волгоградскому театру одного актера не хватает «воздуха»

Общество 12.10.2018 13:40
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12.10.2018 13:40




Основатель Волгоградского театра одного актера, заслуженный артист России Зинаида Гурова обратилась за помощью к депутату Государственной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в местной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева парламентарий Анна Кувычко провела внеочередной прием граждан, от которых ранее поступили письменные обращения, а также сообщения из социальных сетей.
Зинаида Гурова рассказала депутату о трудностях, которые сопровождают работу театра – как организационных, юридических, так и финансовых. Театр одного актера готовится в следующем году отметить свое 30-летие, поэтому к этой важной дате, как призналась Зинаида Тихоновна, хочется подойти не с грузом проблем, а с новыми творческими планами и проектами. Сложности у творческого коллектива начались три года назад, когда учреждение объединили с детской филармонией. В результате, как пояснила Зинаида Гурова, театр одного актера оказался на второстепенных ролях – артисты больше не гастролируют, отсутствует возможность готовить премьерные спектакли.
«Этому театру нужна наша помощь и поддержка, связанная с определением его статуса. Артисты чувствуют себя некомфортно, а это значит, что представителям власти всех уровней нужно вмешаться в ситуацию. Театр одного актера, о котором хорошо известно и в столице России, и других  городах, должен жить и радовать зрителей новыми постановками», - отметила Анна Кувычко.
На приеме депутата Госдумы проблемами поделились еще несколько горожан. Так, мама двоих детей, которая вместе с близкими планирует скоро отметить новоселье в ЖК «Родниковая долина», обеспокоена устройством детей в сад. Поскольку пока семья проживает не здесь, то в электронную очередь по приему в дошкольное учреждение родительница вставала в другом районе. Женщина опасается, что у нее возникнут сложности с оформлением дочери в детский сад на территории «Родниковой долины». Анна Александровна пообещала разобраться в ситуации и помочь молодой мамочке. 
Запланированный очередной прием граждан у депутата Госдумы Анны Кувычко пройдет в рамках региональной недели, которая традиционно проходит в конце каждого месяца. «Если кто-то хочет поделиться своими предложениями и возникшими сложностями, будем рады видеть всех желающих в Волгоградской приемной лидера партии «Единая Россия», - заключила Анна Кувычко.

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